Турнир на призы Александра Лебзяка соберёт в Химках более 80 боксёров

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 80 представителей 23 регионов примут участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Они пройдут в Химках 7-13 апреля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участники будут состязаться в 13 весовых категориях. Подмосковье на соревнованиях представят более 10 спортсменов. В качестве почётных гостей приглашены именитые боксёры – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. В финальный день турнира пройдёт церемония награждения подмосковных спортсменок, завоевавших медали чемпионата мира по боксу среди женщин», – рассказали в министерстве.Турнир на призы Александра Лебзяка проводится в третий раз. По его итогам определяются претенденты на попадание в состав сборной России.
Расписание турнира можно найти на сайте.
Читайте также:
Раменский «Авангард» провёл товарищеский матч со спортсменками из Ногинска
Подмосковные стрелки завоевали десять медалей всероссийских соревнований
Подмосковный Центр адаптивных видов спорта взял награду всероссийского конкурса
Лора Луганская