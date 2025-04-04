Турнир на призы Александра Лебзяка соберёт в Химках более 80 боксёров

Более 80 представителей 23 регионов примут участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Они пройдут в Химках 7-13 апреля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.