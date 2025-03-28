Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Кристина Резцова из сборной Подмосковья завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — рассказала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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