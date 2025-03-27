Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Масштабные соревнования проходили в Пензе. В легкоатлетическом манеже собрались спортсмены со всей страны. Ермакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м и золотую – на дистанции 3000 м метров. Она выступала в возрастной категории 55-59 лет», – говорится в сообщении.По итогам соревнований Ермакова стала чемпионкой России. Результат спортсменки из Котельников помог сборной Московской области подняться на третью ступень пьедестала почёта.
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