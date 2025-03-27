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Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

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Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Масштабные соревнования проходили в Пензе. В легкоатлетическом манеже собрались спортсмены со всей страны. Ермакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м и золотую – на дистанции 3000 м метров. Она выступала в возрастной категории 55-59 лет», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований Ермакова стала чемпионкой России. Результат спортсменки из Котельников помог сборной Московской области подняться на третью ступень пьедестала почёта.

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Сборная Московской области по бобслею установила новый рекорд России
27 марта 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные бобслеисты завоевали две золотые и серебряную медали на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей победу одержал тандем подмосковных спортсменов Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Второе время показала ещё одна пара из Московской области – Степан Дубинко и Александр Ефимов. А в стартах четырёхместных экипажей не было равных подмосковной команде Гайтюкевича. В составе квартета также выступили Лаптев, Ефимов и Павел Травкин», – отметили в ведомстве.
При этом во втором заезде четвёрок подмосковные бобслеисты установили новый рекорд России. Им удалось показать в стартовом разгоне исторический результат – 4,75 секунды.
«Гонка была просто сумасшедшая! Старт в четвёрках превзошёл все наши ожидания и ожидания тренеров. Очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Также рад, что сезон завершился. Для нас он сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», – поделился впечатлениями Гайтюкевич.
Как отметили в ведомстве, он был признан лучшим пилотом по итогам сезона. Лаптев стал обладателем Кубка Дмитрия Стёпушкина. Этот трофей вручается лучшему разгоняющему по итогам сезона.

Специальным призом лучшей разгоняющей была отмечена подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. А тренеры сборной Московской области Олег Сухорученко и Семён Макаров удостоились медалей за развитие бобслея в России.
«Я знал, что наши ребята лучшие не только в России, но и в мире, поэтому не удивлён результату. Считаю, что у нас сейчас сильнейший экипаж на всей мировой арене. Сезон был непростым. Мы готовились, старались, но сначала не показывали каких-то безумных результатов. Всё было сделано ради сегодняшней победы. Мы показали что-то невероятное», – поделился Лаптев.
Чемпионат России по бобслею проходил в Сочи на санно-бобслейной трассе «Горки».

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Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России
27 марта 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Варвара Артюхова из Подмосковья стала победительницей общего зачёта Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Артюхова стала обладательницей главного трофея турнира. На втором и третьем местах – сноубордистки из Алтайского края и Москвы соответственно. Варвара блестяще выступила на первом, втором и третьем этапах кубка, показав лучший результат и завоевав золото», – рассказали в министерстве.
Итоги сезона подвели в рамках финального этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошёл 26 марта в городе Белокуриха Алтайского края.

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ЖКХ, благоустройство и транспорт стали темами выездного приёма в Верее
27 марта 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Представители администрации Наро-Фоминского городского округа провели выездной приём в самом маленьком городе Московской области – Верее. Главные вопросы касались жилищно-коммунального комплекса, благоустройства территорий и общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации.
«Жители предложили реорганизовать движение по улицам Красной и Кировской из двустороннего в одностороннее. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Помимо этого, поступила жалоба на качество поставляемых в школьную столовую продуктов. По этому сигналу будет проведена проверка», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Жители также попросили улучшить медицинское обслуживание, построить физкультурно-оздоровительный центр и создать музейную экспозицию для проведения выставок. Особое внимание на встрече уделили проблемам водоснабжения и состояния транспортной инфраструктуры.
«Чистая вода из нового водозаборного узла – только часть решения проблемы. Важно заменить изношенные коммуникации. Их будут постепенно модернизировать в рамках госпрограммы по замене путей водоснабжения», – добавили в пресс-службе.
Там отметили, что встреча в Верее ещё раз подтвердила необходимость диалога неравнодушных жителей с руководством городского округа. Обратная связь делает принимаемые решения более взвешенными, согласованными и оперативными.

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Воробьёв присвоил ветерану Золотову звание «Почётный гражданин Московской области»
Воробьёв присвоил ветерану звание «Почётный гражданин Московской области»
27 марта 2025, 16:40

А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Андрей Воробьёв присвоил ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову звание «Почётный гражданин Московской области». Александр Григорьевич, которому в сентябре исполнилось 103 года, прошёл всю войну.
Он участвовал в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, наступательной Висло-Одерской операции, освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков. Награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени» и многими медалями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В преддверии 80-летия Великой Победы губернатор приехал в Балашиху поздравить ветерана с предстоящим большим праздником и вручить почётную награду.
«Александр Григорьевич, разрешите по поручению президента вручить вам, нашему герою, высокую награду – звание «Почетного гражданина Московской области». Для нас это большая честь. Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент всегда проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Великой Победы все они будут наделены особым статусом почётных граждан, – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил ветерана за общественную деятельность, которую он вёл все эти годы.
«Вы встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

9 мая 1945 года Александр Григорьевич Золотов встретил под Берлином. После окончания войны остался служить на благо Отечества. А уйдя на пенсию в 1977-м, стал активно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
«Сначала я был командиром взвода, в Курской битве – командиром батареи, а в Висло-Одерской операции – уже начальником штаба дивизиона, старшим лейтенантом. 9 мая 1945-го встретил под Берлином. Наш полк охранял понтонные переправы через реку Одер войск Западного фронта, которыми командовал Жуков. На радостях наши командиры начали стрелять из всех видов оружия. Тогда мне было 24 года. Хочу поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за ту честь, которую вы мне оказали, присвоив звание «Почётного гражданина Московской области» и за то, как вы относитесь к ветеранам, всегда и во всём помогаете», – сказал Александр Григорьевич.

А. Воробьёв и А. Золотов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Всего сейчас в Московской области проживают более 18 тыс. ветеранов, в том числе 488 фронтовиков – участников Великой Отечественной войны. Ранее президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества в России.

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Предприятие из Раменского удвоит производство детской ортопедической обуви
27 марта 2025, 15:12

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Производственная компания «Мега Ортопедик» из Раменского увеличит выпуск ортопедической детской обуви.
Такими планами поделилась гендиректор компании Любовь Гуменник, проводя экскурсию для представителей администрации округа и исполняющей обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой.
«Гуменник продемонстрировала гостям все этапы производства ортопедической обуви для детей. Компания выпускает около 30 тыс. пар в год, но может удвоить этот показатель. Вся продукция изготавливается вручную с соблюдением особых требований для обеспечения комфорта и пользы для здоровья детей», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Там добавили, что руководство компании заинтересовано в расширении производства и создании новых рабочих мест. Генеральный директор отметила нехватку рабочих кадров и поинтересовалась мерами поддержки бизнеса.

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