Подмосковная сноубордистка Артюхова завоевала Кубок России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Варвара Артюхова из Подмосковья стала победительницей общего зачёта Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Артюхова стала обладательницей главного трофея турнира. На втором и третьем местах – сноубордистки из Алтайского края и Москвы соответственно. Варвара блестяще выступила на первом, втором и третьем этапах кубка, показав лучший результат и завоевав золото», – рассказали в министерстве.Итоги сезона подвели в рамках финального этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошёл 26 марта в городе Белокуриха Алтайского края.
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