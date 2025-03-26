Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29 и 30 марта

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Городской округ Люберцы станет площадкой для чемпионата России по мас-рестлингу, который пройдёт 29 и 30 марта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 21 региона страны. Они поборются за медали в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в абсолютной категории. Подмосковье представят 22 спортсмена.
Торжественное открытие состоится 29 марта в 14:00. 30 марта зрители смогут увидеть поединки в абсолютной категории.
Место проведения: Московская область, г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, дворец спорта «Триумф». Даты: 29–30 марта 2025 года.
Мас-рестлинг — национальный спорт Якутии, официально признанный в России. В 2003 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2017 году он получил статус вида спорта РФ.
Это бесконтактное единоборство, в котором участники пытаются либо вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою сторону. Победа присуждается спортсмену, выигравшему два из трёх раундов.
Чемпионат проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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«Это знаковое событие для отечественного мас-рестлинга и для моего родного городского округа Люберцы. Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне», — подчеркнул первый вице-президент федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.
Торжественное открытие состоится 29 марта в 14:00. 30 марта зрители смогут увидеть поединки в абсолютной категории.
Место проведения: Московская область, г. о. Люберцы, ул. Смирновская, 4, дворец спорта «Триумф». Даты: 29–30 марта 2025 года.
Мас-рестлинг — национальный спорт Якутии, официально признанный в России. В 2003 году его включили во Всероссийский реестр видов спорта, а в 2017 году он получил статус вида спорта РФ.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Это бесконтактное единоборство, в котором участники пытаются либо вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть его на свою сторону. Победа присуждается спортсмену, выигравшему два из трёх раундов.
Чемпионат проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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