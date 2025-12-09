Биатлонистка Резцова из Подмосковья завоевала медаль международного турнира
Кристина Резцова из Московской области выиграла бронзовую медаль на втором этапе международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Награду представительница Подмосковья взяла в женском масс-старте на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
«Весь пьедестал почёта в этой дисциплине заняли россиянки. На высшую ступень поднялась Виктория Метеля, серебряную медаль завоевала Анастасия Гришина, а бронзу — Кристина Резцова», — говорится в сообщении.Второй этап «Кубка Содружества» проходил в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. В нём приняли участие биатлонисты из Российской Федерации и Республики Беларусь. Следующий этап соревнований состоится городе Чайковский в Пермском крае 19-21 декабря.