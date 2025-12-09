Биатлонистка Резцова из Подмосковья завоевала медаль международного турнира

09 декабря 2025, 13:22

оригинал Кристина Резцова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Кристина Резцова из Московской области выиграла бронзовую медаль на втором этапе международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Награду представительница Подмосковья взяла в женском масс-старте на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.





«Весь пьедестал почёта в этой дисциплине заняли россиянки. На высшую ступень поднялась Виктория Метеля, серебряную медаль завоевала Анастасия Гришина, а бронзу — Кристина Резцова», — говорится в сообщении.