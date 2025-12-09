Ташуев назвал «Краснодар» лучшей командой РПЛ в 2025 году
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил выступление южного клуба в 2025 году и систему подбора игроков. По его словам, команда демонстрирует более системный футбол и лучше подбирает игроков под стилистику игры, чем остальные клубы РПЛ.
В беседе с Metaratings.ru он отметил работу других тренеров, подчеркнув системность подготовки команд вроде «Балтики» Андрея Талалаева. По мнению Ташуева, несмотря на более высокую стоимость состава «Зенита» по версии Transfermarkt, «Краснодар» выигрывает за счет точного подбора игроков и стиля игры. Следующие матчи 19-го тура РПЛ пройдут в начале марта 2026 года.
«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/25 и сохраняет лидерство в текущем чемпионате. После 18 туров команда набрала 40 очков, опережая «Зенит» на одно очко.
Читайте также: