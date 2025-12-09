Почетный президент Российского футбольного союза Колосков заявил, что в сборной России по-прежнему нет команды
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России по-прежнему не сложился определяющий команду костяк. Об этом пишет Metaratings.ru.
Колосков утверждает, что в сборной России нет сплочённой команды, так как на каждый матч выходит новый состав. По его словам, есть группа из примерно 40 футболистов, но команды как таковой нет.
«На каком-то этапе это было оправдано. А сейчас думаешь, какой у сборной вообще состав? Пять-шесть фамилий постоянно мелькают: Головин, Батраков, Кисляк, Миранчук и Сафонов. В остальном сборной команды России сегодня нет», — пояснил он.
В 2025 году сборная России одержала победы над Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Белоруссией (4:1), Катаром (4:1), Ираном (2:1) и Боливией (3:0). Также были зафиксированы ничьи с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1). В то же время сборная потерпела поражение от Чили со счётом 0:2.