Почетный президент Российского футбольного союза Колосков заявил, что в сборной России по-прежнему нет команды

09 декабря 2025, 12:20

Колосков: команды в сборной России нет — только набор из 40 футболистов

Фото: iStock/matimix

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России по-прежнему не сложился определяющий команду костяк. Об этом пишет Metaratings.ru.





Колосков утверждает, что в сборной России нет сплочённой команды, так как на каждый матч выходит новый состав. По его словам, есть группа из примерно 40 футболистов, но команды как таковой нет.





«На каком-то этапе это было оправдано. А сейчас думаешь, какой у сборной вообще состав? Пять-шесть фамилий постоянно мелькают: Головин, Батраков, Кисляк, Миранчук и Сафонов. В остальном сборной команды России сегодня нет», — пояснил он.