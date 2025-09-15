Биатлонистки из Московской области завоевали бронзу на чемпионате России

15 сентября 2025, 09:15

оригинал Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсменки стали третьими в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.