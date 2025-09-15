Биатлонистки из Московской области завоевали бронзу на чемпионате России
Подмосковные спортсменки стали третьими в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ранее подмосковный биатлонист Денис Иродов стал серебряным призёром индивидуальной гонки, уступив Эдуарду Латыпову 44,1 секунды при одном промахе. Третьим финишировал Карим Халили, который также завоевал серебро в спринте (10 км), проиграв победителю всего 2,4 секунды.
Чемпионат России по летнему биатлону проводится в рамках госпрограммы «Спорт России».
