Биатлонистки из Московской области завоевали бронзу на чемпионате России

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсменки стали третьими в женской эстафете 4х6 км на чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.



В состав команды вошли Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Первое место заняла сборная Свердловской области, серебро досталось биатлонисткам из ХМАО.

Ранее подмосковный биатлонист Денис Иродов стал серебряным призёром индивидуальной гонки, уступив Эдуарду Латыпову 44,1 секунды при одном промахе. Третьим финишировал Карим Халили, который также завоевал серебро в спринте (10 км), проиграв победителю всего 2,4 секунды.

Чемпионат России по летнему биатлону проводится в рамках госпрограммы «Спорт России».

