Биатлонистки из Подмосковья завоевали три медали Кубка Содружества

08 сентября 2025, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные медали завоевали представительницы Московской области на международных соревнованиях по биатлону «Кубок Содружества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Награду в женской эстафете выиграла Кристина Резцова из Истры в тандеме с Викторией Метеля. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся дуэт россиянок, а третье место заняла пара из Белоруссии.





«Ещё одну медаль подмосковной команде принесла Анастасия Халили. Она стала второй в гонке преследования на дистанции десять километров», — говорится в сообщении.