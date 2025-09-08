Биатлонистки из Подмосковья завоевали три медали Кубка Содружества
Три серебряные медали завоевали представительницы Московской области на международных соревнованиях по биатлону «Кубок Содружества». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Награду в женской эстафете выиграла Кристина Резцова из Истры в тандеме с Викторией Метеля. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся дуэт россиянок, а третье место заняла пара из Белоруссии.
«Ещё одну медаль подмосковной команде принесла Анастасия Халили. Она стала второй в гонке преследования на дистанции десять километров», — говорится в сообщении.Кроме того, Анастасия Халили в первый день турнира заняла второе место в женском спринте на дистанции 7,5 км.
Первый этап Кубка Содружества проходил в Сочи с 1 по 8 сентября. Спортсмены выступали на лыжероллерах.