Колосков: сборная России получила хороший урок по владению мячом
Сборная России по футболу получила хороший урок по владению мячом в товарищеском матче против Иордании. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Напомним, что накануне наша сборная сыграла против Иордании. Матч завершился со счетом 0:0. По словам Колоскова, в первом тайме соперник превосходил российскую команду за счет техники.
«У Иордании команда уже сформирована и сыграна, а мы в таком сочетании вышли в первый раз. После перерыва всё поменялось за счёт агрессии и выхода более техничных футболистов. Наши футболисты получили хороший урок, как владеть мячом», — прокомментировал игру Колосков для Metaratings.ru.
К тому же президент РФС сравнил российскую сборную со столичным «Динамо». Колосков отметил, что клуб не имеет лица и игры, когда как в матче с Иорданией в первом тайме наша команда показала обратное.