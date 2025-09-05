Колосков: сборная России получила хороший урок по владению мячом

05 сентября 2025, 14:19

Фото: iStock/matimix

Сборная России по футболу получила хороший урок по владению мячом в товарищеском матче против Иордании. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.





Напомним, что накануне наша сборная сыграла против Иордании. Матч завершился со счетом 0:0. По словам Колоскова, в первом тайме соперник превосходил российскую команду за счет техники.





«У Иордании команда уже сформирована и сыграна, а мы в таком сочетании вышли в первый раз. После перерыва всё поменялось за счёт агрессии и выхода более техничных футболистов. Наши футболисты получили хороший урок, как владеть мячом», — прокомментировал игру Колосков для Metaratings.ru.