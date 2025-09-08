В Суперфинале Кубка Карякина приняли участие шахматисты из 13 регионов

08 сентября 2025, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Суперфинал Кубка Карякина по шахматам состоялся в парке культуры и отдыха в Лобне. Участниками турнира стали спортсмены из тринадцати российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





На соревнования приехали представители Москвы и Подмосковья, Калмыкии, ДНР, Забайкальского края, а также Владимирской, Новосибирской, Тверской, Рязанской, Ростовской, Липецкой, Пензенской, Ярославской и Калужской областей.





«Когда в 2022 году мы с Сергеем Карякиным обсуждали первый турнир, то планировали сделать самые масштабные любительские соревнования по шахматам не только в Московской области, но и в стране. Сегодня мы видим, что мы на правильном пути. Уверен, турнир будет только расширяться», — сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов.

Сергей Некрасов и Сергей Карякин. Фото: пресс-служба Минспорта МО

