Делегация Подмосковья посетила архитектурную выставку в НЦ «Россия»
Архитектурную выставку «Рождение масштаба», которая проходит в Национальном центре «Россия», посетила делегация от IX Форума проектировщиков Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
«В состав подмосковной делегации вошли представители подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству, Союза архитекторов России, Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, а также Ассоциации проектировщиков Московской области», — говорится в сообщении.Выставка посвящена самым масштабным проектам российской архитектуры.
«В этой уникальной экспозиции собрано лучшее, что было в архитектуре и градостроительстве государства и достойно применения в регионе», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ для демонстрации достижений России и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну