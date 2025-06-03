Благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине завершат в этом году
Благоустройство лесопарка «Волкуша» в городском округе Лыткарино завершится в этом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идёт благоустройство, и пообщался с бизнесменами, которые создают в парке удобные сервисы для посетителей.
«Волкуша» – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей округа. Он расположен вокруг одноимённого бывшего карьера. Рельеф парка отличается значительным перепадом высот и пронизан сетью пешеходных тропинок. Люди приходят туда купаться, заниматься спортом, поесть шашлыки или погулять.
В рамках губернаторской программы «Парки в лесу» с 2023 года на территории приступили к созданию лесопарка – комфортного пространства для жителей всех возрастов.
«У нас благоустройство ведётся в каждом городе – где-то это может быть сквер, где-то большой лесопарк. В Лыткарине создан лесопарк «Волкуша», который в выходной посещают порядка 15 тыс. человек. Это большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта. Здесь проходят разные культурные мероприятия. Ежегодно в Подмосковье мы сдаём 10-13 больших лесопарков площадью порядка 100 га. Сейчас у нас уже 34 лесопарка», – сказал Воробьёв.Он добавил, что лесопарки – лишь часть большой программы благоустройства.
«В каждом городе есть центральные парки, которые мы тоже меняем под запросы жителей. Эта программа у нас долгосрочная, на неё выделены соответствующие деньги. В ней есть и место малому бизнесу – кафе, ресторанам, спортивным активностям. Малый бизнес охотно идет туда, где мы проводим благоустройство», – отметил Воробьёв.За два года в «Волкуше» полностью обновили пляжную зону, которая исторически располагалась на берегах карьера. Там оборудовали волейбольные площадки, установили душевые кабинки, раздевалки, скамейки, спасательные вышки и модульные туалеты. Для спуска к озеру и пляжу сделали лестницы. Вокруг разместили кафе, пункт проката спортинвентаря, информационный центр. Оборудовали территорию для разведения костров и отдыха.
Для любителей активного отдыха оборудовали лыжероллерную трассу протяженностью 3 км. Кроме того, построили новый просторный павильон для спортивной школы «Лыткарино». На территории проложили 9 км пешеходных дорожек, дополнительно высадили более 700 кустов и 200 деревьев. По периметру территории установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Я уже 13 лет живу в Лыткарине, и то, что у нас происходит в последнее время в плане благоустройства – это просто восхитительно! В пляжной зоне теперь можно не просто отдыхать, но и заниматься спортом. А каким чудесным образом преобразился лесопарк – пешеходные, беговые, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Мы просто наслаждаемся всем этим. У меня двое детей – сыну 11 лет, дочери – шесть. Мы почти каждый день сейчас, во время каникул, сюда приходим», – сказала Луиза Зарипова.В 2025 году в Лыткарине планируют завершить благоустройство ещё двух объектов. В парке усадьбы Чернышевых появятся амфитеатр, шахматные столы с лабиринтом, зона отдыха с буккроссингом и розарием. Там установят бюст графа Никиты Зотова. В сквере в квартале 3А уложат новое пешеходное покрытие, установят камеры, скамейки и урны, проведут озеленение.
В прошлом году в Подмосковье было 84 млн посещений парков. Ожидается, что в этом этот показатель вырастет до 95 млн.
С 2021 года в рамках Президентского проекта в Подмосковье проводится Всероссийское голосование, в ходе которого жители выбирают общественные территории для благоустройства. За четыре года победителями стали 222 территории. 110 проектов уже реализовано.