Благоустройство лесопарка «Волкуша» в Лыткарине завершат в этом году

03 июня 2025, 16:19

оригинал Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Благоустройство лесопарка «Волкуша» в городском округе Лыткарино завершится в этом году. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идёт благоустройство, и пообщался с бизнесменами, которые создают в парке удобные сервисы для посетителей.





«Волкуша» – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей округа. Он расположен вокруг одноимённого бывшего карьера. Рельеф парка отличается значительным перепадом высот и пронизан сетью пешеходных тропинок. Люди приходят туда купаться, заниматься спортом, поесть шашлыки или погулять.



В рамках губернаторской программы «Парки в лесу» с 2023 года на территории приступили к созданию лесопарка – комфортного пространства для жителей всех возрастов.

«У нас благоустройство ведётся в каждом городе – где-то это может быть сквер, где-то большой лесопарк. В Лыткарине создан лесопарк «Волкуша», который в выходной посещают порядка 15 тыс. человек. Это большое парковое пространство, где можно заниматься различными видами спорта. Здесь проходят разные культурные мероприятия. Ежегодно в Подмосковье мы сдаём 10-13 больших лесопарков площадью порядка 100 га. Сейчас у нас уже 34 лесопарка», – сказал Воробьёв.

«В каждом городе есть центральные парки, которые мы тоже меняем под запросы жителей. Эта программа у нас долгосрочная, на неё выделены соответствующие деньги. В ней есть и место малому бизнесу – кафе, ресторанам, спортивным активностям. Малый бизнес охотно идет туда, где мы проводим благоустройство», – отметил Воробьёв.

«Я уже 13 лет живу в Лыткарине, и то, что у нас происходит в последнее время в плане благоустройства – это просто восхитительно! В пляжной зоне теперь можно не просто отдыхать, но и заниматься спортом. А каким чудесным образом преобразился лесопарк – пешеходные, беговые, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Мы просто наслаждаемся всем этим. У меня двое детей – сыну 11 лет, дочери – шесть. Мы почти каждый день сейчас, во время каникул, сюда приходим», – сказала Луиза Зарипова.