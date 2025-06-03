В Подмосковье льготу на парковку оформили около 1,9 тыс. многодетных семей
Около 1,9 тыс. многодетных семей Московской области оформили право бесплатно оставлять машину на платных парковках региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Бесплатно парковаться на платных парковках, расположенных в тринадцати городах Московской области, могут многодетные семьи только из Подмосковья. Льготные разрешения других регионов не действуют», — предупредили в областном Минтрансе.Кроме того, право на бесплатную парковку есть у людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом место жительства этих людей не имеет значения.
Оформить право на льготную парковку многодетные Подмосковья могут через региональный портал госуслуг. Одной семье положена льгота на одну легковую машину категории М1 или М2. Место на парковке при этом не резервируется.