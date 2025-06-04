Библиотеки Подольска получили около 3 тысяч новых книг
Около трёх тысяч новых книг поступило в библиотеки городского округа Подольск, оформление новинок займёт около месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новые книги попадут на полки наших библиотек после прохождения технологического процесса по превращению обычной книги в библиотечную. Все необходимые формальности мы планируем завершить в течение месяца», — цитируются в сообщении слова директора Центральной библиотечной системы Подольска Галины Владимирской.Новые книги округ получил в рамках реализации федеральной программы по комплектованию библиотек муниципалитетов.
В библиотеки Подольска записаны около 70 тысяч читателей, более 40 тысяч из которых — это молодёжь и дети.