Достижения.рф

Библиотеку в Раменском превратили в современное арт-пространство

Фото: Раменский медиацентр

Библиотеку в городе Раменском полностью обновили, и она стала арт-пространством. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.



Теперь это центр, включающий богатый книжный фонд и комфортные читательские уголки.

«Изменились дизайн интерьера и сам подход к обслуживанию читателей. Появились так называемые островки, где расположены новые подборки книг, которые можно взять для чтения. Есть и сюрприз-боксы с определёнными подборками произведений. Читатель не знает, какая именно в нём литература. Ориентироваться можно только на название упаковки», – рассказала директор Раменской централизованной библиотечной системы Екатерина Иванникова.
Фото: Раменский медиацентр

Для библиотекарей оборудовали стилизованные рабочие места. При этом учреждение осталось местом, где посетители берут книги для чтения домой. Однако после ремонта появились ещё ниши, где можно спокойно готовиться к занятиям.

Продолжает работу и полюбившийся посетителям книжный клуб. Там же можно послушать виниловые пластинки.

Фото: Раменский медиацентр

Библиотека в Раменском – часть национального проекта «Культура». Она развеяла стереотип о привычном месте, где можно взять литературу для чтения, и стала объектом, объединяющим все поколения.

Сейчас библиотека работает по новому расписанию: с понедельника по воскресенье с 9.00 до 21.00.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0