Библиотеку в Раменском превратили в современное арт-пространство

31 марта 2026, 17:56

Фото: Раменский медиацентр

Библиотеку в городе Раменском полностью обновили, и она стала арт-пространством. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Теперь это центр, включающий богатый книжный фонд и комфортные читательские уголки.

«Изменились дизайн интерьера и сам подход к обслуживанию читателей. Появились так называемые островки, где расположены новые подборки книг, которые можно взять для чтения. Есть и сюрприз-боксы с определёнными подборками произведений. Читатель не знает, какая именно в нём литература. Ориентироваться можно только на название упаковки», – рассказала директор Раменской централизованной библиотечной системы Екатерина Иванникова.

