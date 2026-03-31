Библиотеку в Раменском превратили в современное арт-пространство
Библиотеку в городе Раменском полностью обновили, и она стала арт-пространством. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Теперь это центр, включающий богатый книжный фонд и комфортные читательские уголки.
«Изменились дизайн интерьера и сам подход к обслуживанию читателей. Появились так называемые островки, где расположены новые подборки книг, которые можно взять для чтения. Есть и сюрприз-боксы с определёнными подборками произведений. Читатель не знает, какая именно в нём литература. Ориентироваться можно только на название упаковки», – рассказала директор Раменской централизованной библиотечной системы Екатерина Иванникова.
Для библиотекарей оборудовали стилизованные рабочие места. При этом учреждение осталось местом, где посетители берут книги для чтения домой. Однако после ремонта появились ещё ниши, где можно спокойно готовиться к занятиям.
Продолжает работу и полюбившийся посетителям книжный клуб. Там же можно послушать виниловые пластинки.
Библиотека в Раменском – часть национального проекта «Культура». Она развеяла стереотип о привычном месте, где можно взять литературу для чтения, и стала объектом, объединяющим все поколения.
Сейчас библиотека работает по новому расписанию: с понедельника по воскресенье с 9.00 до 21.00.