Уникальный народный коллектив из Раменского выступил в ДНР
Народный коллектив «Вокальный ансамбль «Ретро плюс» выступил перед жителями Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Прославленный семейный ансамбль подготовил для зрителей яркую программу, наполненную теплом и душевными песнями.
«Коллектив «Ретро Плюс» является уникальным. Он семейный и состоит из брата и шести сестёр. Руководитель и основатель – Михаил Смирнов. В 2014 году вокальному ансамблю за высокий профессионализм присвоили звание народного», – рассказали в администрации.
Там отметили, что на концерте в Шахтёрском культурно-досуговом объединении звучали композиции, объединяющие поколения и отражающие богатство культурного наследия России. Артисты подарили частичку души тем, кому сегодня особенно важна поддержка.