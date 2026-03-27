Из Раменского в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой

27 марта 2026, 19:09

Фото: Раменский медиацентр

Жители Раменского муниципального округа и его глава Эдуард Малышев отправили в зону спецоперации очередной гуманитарный конвой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В погрузке машин участвовали родные участников СВО и курсанты военно-патриотического клуба «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина.

«Вот она, связь поколений! Вот сила общественного единства! Мы все разделяем одну цель – помочь тем, кто стоит на страже интересов России и защищает нас с вами», – подчеркнул Малышев.

«Как всегда, мы везем ребятам генераторы, лекарства, стройматериалы, спецсредства, продовольствие и посылки от близких», – рассказал руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.