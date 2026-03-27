Из Раменского в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой
Жители Раменского муниципального округа и его глава Эдуард Малышев отправили в зону спецоперации очередной гуманитарный конвой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В погрузке машин участвовали родные участников СВО и курсанты военно-патриотического клуба «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина.
«Вот она, связь поколений! Вот сила общественного единства! Мы все разделяем одну цель – помочь тем, кто стоит на страже интересов России и защищает нас с вами», – подчеркнул Малышев.
По традиции конвой адресно доставляет бойцам всё, без чего не обойтись.
«Как всегда, мы везем ребятам генераторы, лекарства, стройматериалы, спецсредства, продовольствие и посылки от близких», – рассказал руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.Он добавил, что фронтовики всегда ждут детские письма. Ни одна поездка на передовую не обходится без них. Бойцы всегда от души благодарят за поддержку школьников Раменского.