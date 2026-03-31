В Раменском проверили ход благоустройства набережной Борисоглебского озера
Набережную у Борисоглебского озера благоустраивают в Раменском. Ход работ проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Благоустройство ведётся по областной госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на объекте завершают установку палубной доски на настилах и смотровых площадках и обшивку торцов.
«Набережная станет по-настоящему многофункциональным пространством. Здесь будет место и для спокойного отдыха у воды, и для активного времяпрепровождения, и для семейных пикников, и для фотосессий», — заявил Эдуард Малышев.На набережной появится пирс с качелями, городской балкон с лавочками и фудкортом, место для солнечных ванн, а у столетней ивы оборудуют камерную зону со скамейками для чтения.