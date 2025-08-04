Биорезонансную терапию в Подмосковье прошли с начала года 5,5 тыс. пациентов

04 августа 2025, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 5,5 тыс. пациентов прошли лечение биорезонансной терапией в Московской области с начала текущего года. Этот тип лечения доступен в 26 медицинских организациях региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Биорезонансная терапия может помочь при гастроэнтерологических, неврологических, урологических, гинекологических, аллергических и прочих заболеваниях.





«Лечение проводят врачи-рефлексотерапевты, мануальные терапевты и неврологи. Всего с начала текущего года такое лечение прошли около 5,5 тыс. человек, из них почти 1,4 тыс. — в Научно-практическом центре интегративной медицины», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.