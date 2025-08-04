В Подмосковье закупили 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования
Четырнадцать единиц лазерного оборудования для проведения офтальмологических операций закупили для больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Восемь единиц этого оборудования уже поставили в медучреждения региона.
«В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на общую сумму почти 160 миллионов рублей. Эту технику уже получили Дмитровская и Луховицкая больницы, а также МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.До конца 2025 года в больницы Подмосковья поступит ещё шесть единиц лазерного оборудования. В число получателей войдут, в частности, больницы в Химках и в Видном.
Закупка современной медицинской техники в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.