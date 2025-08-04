В Подмосковье закупили 14 единиц офтальмологического лазерного оборудования

04 августа 2025, 11:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четырнадцать единиц лазерного оборудования для проведения офтальмологических операций закупили для больниц Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Восемь единиц этого оборудования уже поставили в медучреждения региона.





«В этом году мы закупили 14 единиц различных лазеров на общую сумму почти 160 миллионов рублей. Эту технику уже получили Дмитровская и Луховицкая больницы, а также МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.