В Подмосковье появился редчайший оранжевохохлый какаду

28 августа 2025, 22:53

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Центр воспроизводства редких видов животных в Волоколамском муниципальном округе переехал оранжевохохлый какаду. Это одна из самых редких на Земле, находящихся на грани исчезновения птиц, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«Птенец появился на свет в прошлом году. Он был выведен от волоколамского самца, который сейчас обитает в зоопарке Новосибирска. Этот случай показывает важность обмена животными между зоопарками, что способствует сохранению ценных генов и укреплению генетического разнообразия редких видов», – рассказали в ведомстве.