В Подмосковье появился редчайший оранжевохохлый какаду
Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Центр воспроизводства редких видов животных в Волоколамском муниципальном округе переехал оранжевохохлый какаду. Это одна из самых редких на Земле, находящихся на грани исчезновения птиц, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Птенец появился на свет в прошлом году. Он был выведен от волоколамского самца, который сейчас обитает в зоопарке Новосибирска. Этот случай показывает важность обмена животными между зоопарками, что способствует сохранению ценных генов и укреплению генетического разнообразия редких видов», – рассказали в ведомстве.Оранжевохохлый какаду обитает только на островах Восточный Тимор, Сулавеси и на Зондском архипелаге. Их численность значительно сократилась в 1980-90-х из-за отлова для продажи. Чтобы предотвратить полное исчезновение экзотического вида, в центре воспроизводства ведётся активная работа по размножению этих птиц в искусственных условиях.
Новому гостю центра дали временное имя «Какадуша». Сейчас ветеринары проводят обследование, чтобы определить пол пернатого посредством анализа. Это важный этап в подготовке к дальнейшему разведению.