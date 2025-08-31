Достижения.рф

Птицы с химическими ожогами обнаружены в Чёрном море после утечки нефти

Нефтяное загрязнение у берегов Новороссийска привело к гибели и травмам морских птиц
Фото: Istock / claffra

В акватории порта Новороссийска после разлива нефтепродуктов на поверхности Черного моря появилась маслянистая пленка, а некоторые птицы оказались покрыты мазутом. Об этом сообщили волонтёры реабилитационного центра «Жемчужная» в своём Telegram-канале.



По словам сотрудников центра, за последние двое суток в их учреждение поступили четыре черношейные поганки. Все они находились в состоянии химического ожога и интоксикации, вызванной попаданием нефтепродуктов на кожу и в организм, что, в свою очередь, привело к сильному обезвоживанию.

Волонтёры отметили, что прогноз в отношении состояния птиц остаётся крайне осторожным.

Позже активисты опубликовали снимки ещё семи пострадавших животных, добавив, что врачи прикладывают максимум усилий, чтобы дать пернатым шанс на восстановление и возвращение в естественную среду.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0