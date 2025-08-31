Птицы с химическими ожогами обнаружены в Чёрном море после утечки нефти

31 августа 2025, 22:57

Нефтяное загрязнение у берегов Новороссийска привело к гибели и травмам морских птиц

Фото: Istock / claffra

В акватории порта Новороссийска после разлива нефтепродуктов на поверхности Черного моря появилась маслянистая пленка, а некоторые птицы оказались покрыты мазутом. Об этом сообщили волонтёры реабилитационного центра «Жемчужная» в своём Telegram-канале.