Птицы с химическими ожогами обнаружены в Чёрном море после утечки нефти
В акватории порта Новороссийска после разлива нефтепродуктов на поверхности Черного моря появилась маслянистая пленка, а некоторые птицы оказались покрыты мазутом. Об этом сообщили волонтёры реабилитационного центра «Жемчужная» в своём Telegram-канале.
По словам сотрудников центра, за последние двое суток в их учреждение поступили четыре черношейные поганки. Все они находились в состоянии химического ожога и интоксикации, вызванной попаданием нефтепродуктов на кожу и в организм, что, в свою очередь, привело к сильному обезвоживанию.
Волонтёры отметили, что прогноз в отношении состояния птиц остаётся крайне осторожным.
Позже активисты опубликовали снимки ещё семи пострадавших животных, добавив, что врачи прикладывают максимум усилий, чтобы дать пернатым шанс на восстановление и возвращение в естественную среду.
