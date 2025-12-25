Бывшую чиновницу из Электрогорска Шапар осудили за коррупцию и взяточничество
Павлово-Посадский суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации городского округа Электрогорск Людмиле Шапар. Её обвиняли по статье о мошенничестве в крупном размере, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, а также в получении должностным лицом взятки в крупном размере.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
«Согласно приговору, Шапар с 2018 по 2022 годы неоднократно давала указания заведующим детсадов о фиктивном трудоустройстве в детские учреждения работников, которые фактически трудовые обязанности не выполняли. Выделяемые из муниципального бюджета на зарплату деньги Шапар и заведующие детских садов похитили, распорядившись ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении.Тем самым Управлению образования администрации Павлово-Посадского городского округа был причинён материальный ущерб более чем на 900 000 рублей.
Вместе с тем обвиняемая, являясь должностным лицом администрации, в период с 2017 по 2022 годы получала от находящихся в прямой служебной зависимости заведующих детсадов взятки за общее покровительство в размере 275 000 и 169 000 рублей.
Суд признал Шапар виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре года. Отбывать его она будет в колонии общего режима. Помимо этого, её лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два с половиной года.