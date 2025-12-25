Бывшую чиновницу из Электрогорска Шапар осудили за коррупцию и взяточничество

25 декабря 2025, 17:16

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Павлово-Посадский суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации городского округа Электрогорск Людмиле Шапар. Её обвиняли по статье о мошенничестве в крупном размере, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, а также в получении должностным лицом взятки в крупном размере.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.

«Согласно приговору, Шапар с 2018 по 2022 годы неоднократно давала указания заведующим детсадов о фиктивном трудоустройстве в детские учреждения работников, которые фактически трудовые обязанности не выполняли. Выделяемые из муниципального бюджета на зарплату деньги Шапар и заведующие детских садов похитили, распорядившись ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении.