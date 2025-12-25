Достижения.рф

В Одинцове будут судить таксиста, который насмерть сбил ребёнка во дворе

Дело в отношении водителя такси, который насмерть сбил восьмилетнего мальчика, поступило в Одинцовский городской суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».



По версии обвинения, вечером 28 июня таксист, проезжая по двору жилого дома на Триумфальной улице в Одинцове, нарушил правила движения и сбил мальчика, который переходил дорогу.

«От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.
Водителя будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Лев Каштанов

