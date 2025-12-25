В Одинцове будут судить таксиста, который насмерть сбил ребёнка во дворе

25 декабря 2025, 15:27

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Дело в отношении водителя такси, который насмерть сбил восьмилетнего мальчика, поступило в Одинцовский городской суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, вечером 28 июня таксист, проезжая по двору жилого дома на Триумфальной улице в Одинцове, нарушил правила движения и сбил мальчика, который переходил дорогу.





«От полученных травм ребёнок скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.