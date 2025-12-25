В Королёве суд отказался вернуть права водителю с номерами без российского флага

25 декабря 2025, 12:58

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Королёвский городской суд рассмотрел жалобу Н. Королёва на лишение его водительских прав из-за отсутствия на номерных знаках его автомобиля российского флага и оставил это решение без изменения. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Нарушение зафиксировали 16 октября текущего года: на номерных знаках принадлежащего Королёву джипа премиум-класса Infiniti QX56 не было российского флага, а высота и толщина букв и цифр не соответствовала ГОСТу.





«Королёва признали виновным в управлении транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками и лишили водительских прав на шесть месяцев», — говорится в сообщении.