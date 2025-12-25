Выстреливший в таксиста отставной военный судья признал свою вину

25 декабря 2025, 11:37

оригинал Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Дело судьи в отставке 2-го Западного окружного военного суда А.В. Тришкина, обвиняемого в причинении умышленного вреда здоровью водителя такси из хулиганских побуждений, рассматривает городской суд в Видном. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По данным обвинения, подсудимый повздорил с таксистом и выстрелил в него. Тришкин, выступая с последним словом, признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся.





«Он также указал, что сотрудничал со следствием и был намерен выплатить пострадавшему компенсацию, однако тот так и не назвал реквизиты для перечисления денег», — говорится в сообщении.