Бизнес-форум Московской и Алматинской областей собрал более 100 предпринимателей
Более 100 представителей бизнес-сообщества Московской и Алматинской областей собрались на форум предпринимателей двух регионов в Красногорске.
На торжественном открытии участников приветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев.
«Рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развиваются торговля, услуги, логистические комплексы. Наша задача – предлагать совместные проекты в сфере экономики, гуманитарной сфере, образовании и культуре. Рады всем, кто планирует развитие у нас в Подмосковье. Это фармацевтическая отрасль, крупнейший производитель мороженого. У нас тоже есть серьёзные производители. Компании из Подмосковья и всей страны сегодня тоже имеют возможность развивать бизнес в Казахстане», – отметил губернатор.
На форуме Воробьёв и Султангазиев подписали меморандум о развитии сотрудничества между Московской и Алматинской областями.
«С утра мы посетили индустриальный парк «Есипово». Приятно видеть, как вы динамично развиваетесь – боретесь не просто за инвестиции, но и за их качество. Каждый квадратный метр, каждый новый ангар привлекает не просто инвесторов, а именно высокотехнологичные, наукоёмкие производства. Нам есть чему учиться друг у друга», – отметил Султангазиев.Он добавил, что ряд предпринимателей Казахстана проявляют интерес к развитию и расширению производства в Подмосковье. Гсоть уверен, что первая встреча на региональном уровне заложит основу дальнейшего развития бизнеса и культурных связей.
В июне прошлого года на полях ПМЭФ было подписано соглашение между правительством Московской области, АО «Самрук-Қазына» и АО «Қазақстан темір жолы» о создании крупного транспортно-логистического хаба на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе. Его общая площадь – 65 тыс. кв. м, объём инвестиций в проект – 14 млрд рублей.
Также на форуме подмосковная компания AО «Славтранс-Cервис» и предприятия из Казахстана – АО «KTZ-Express» и ТОО «ТЛЦ Алатау» – подписали трёхстороннее соглашение, в рамках которого на территории Алматинской области будет создан Агрохаб. Это 75 га с контейнерным и таможенным терминалами, складами и большим оптово-розничным центром.