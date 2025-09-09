​Бизнес-форум Московской и Алматинской областей собрал более 100 предпринимателей

09 сентября 2025, 20:10

Более 100 представителей бизнес-сообщества Московской и Алматинской областей собрались на форум предпринимателей двух регионов в Красногорске.





На торжественном открытии участников приветствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«Рады сегодня видеть здесь представителей бизнеса. Мы с Алматинской областью очень похожи по диверсификации экономики. Традиционно возле мегаполиса активно развиваются торговля, услуги, логистические комплексы. Наша задача – предлагать совместные проекты в сфере экономики, гуманитарной сфере, образовании и культуре. Рады всем, кто планирует развитие у нас в Подмосковье. Это фармацевтическая отрасль, крупнейший производитель мороженого. У нас тоже есть серьёзные производители. Компании из Подмосковья и всей страны сегодня тоже имеют возможность развивать бизнес в Казахстане», – отметил губернатор.

«С утра мы посетили индустриальный парк «Есипово». Приятно видеть, как вы динамично развиваетесь – боретесь не просто за инвестиции, но и за их качество. Каждый квадратный метр, каждый новый ангар привлекает не просто инвесторов, а именно высокотехнологичные, наукоёмкие производства. Нам есть чему учиться друг у друга», – отметил Султангазиев.



