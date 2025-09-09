Глава Лыткарина Кравцов рассказал Воробьёву о преобразованиях в городском округе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым и общественниками. Обсуждали строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство, развитие дорожно-транспортной сети, поддержку участников СВО, модернизацию ЖКХ и расселение из аварийного жилья.
«Стараемся вносить заметные изменения для жителей в рамках федеральных и региональных программ. Сегодня открываем благоустроенный сквер, до этого облагородили другие территории. Большие программы реализуются в образовании, ЖКХ. Мы сделали водозаборный узел. Важная тема – окончательное расселение бараков. Их в городском округе Лыткарино порядка 50», – сказал Воробьёв.
Кравцов доложил губернатору, что в Индустриальном парке «Лыткарино» в течение пяти лет появились 12 крупных предприятий.
«Это позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Развиваются градообразующие мясокомбинаты. На территории нашего муниципального индустриального парка только в последние годы локализовались пять крупных пищевиков – «Европродукт», «Мясная мануфактура Лыткарино», «Тимоша», «Лыткаринский МПЗТ», «Юнивест» и «ПБ Юнити», – подчеркнул глава муниципалитета.Кроме того, глава рассказал о привлечении в округ медиков.
«Сейчас наши больницы и поликлиники укомплектованы кадрами на 92%. Обновляем и медицинское оборудование. Отремонтировали женскую консультацию, городскую поликлинику, открыли рентгенологические кабинеты в двух поликлиниках. В этом году выполнен ремонт терапевтического отделения, сейчас идёт капремонт хирургического корпуса. В следующем году его откроем», – перечислил Кравцов.К 1 сентября в 6-м микрорайоне округа открыли новое здание гимназии №4. В планах на 2028-й – капремонт основного корпуса школы №2 на ул. Пионерской и два детсада – на улицах Октябрьской и Ухтомского. Ведутся также капремонт ДК «Мир», реконструкция стадиона «Полёт».
Переходя к обновлению инженерной инфраструктуры, Кравцов рассказал, что готовность реконструируемых очистных сооружений мощностью 30 тыс. кубометров в сутки – 94%. Положительные изменения после запуска обновлённого объекта почувствуют 70 тыс. человек. А в будущем году в Лыткарине планируют начать строительство водовода протяжённостью более 13 км, что улучшит качество воды для 66 тыс. жителей округа.
Кроме того, сейчас в муниципалитете модернизируют 13 участков теплосетей, четыре центральных тепловых пункта, реконструируют котельную №1. Охват населения – свыше 47 тыс. жителей.
Продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги. Это самый масштабный концессионный проект в Подмосковье. Уже запустили участок от Ленинского до Лыткарина, осенью откроют ещё два. Оставшийся отрезок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» запустят к концу года.
«Сейчас поехал Октябрьский проезд, что позволило вывести транзитный транспорт. ЮЛА должна разгрузить дороги. Кроме того, мы восстановили асфальт на дороге, которая связывала Лыткарино и Дзержинку. Если раньше у нас был один выезд, то теперь можно ехать в разные стороны. Ситуация кардинально поменялась», – отметил глава муниципалитета.В этом году 105 лыткаринцев переехали в новый дом на ул. Набережная. А в предыдущие четыре года из 6-го микрорайона в новостройку переселили более 200 человек.
На встрече обсудили и программу благоустройства. В этом году завершили работы в лесопарке «Волкуша».
Отдельное внимание на встрече уделили поддержке участников спецоперации. С начала года было собрано и отправлено на передовую более 60 тонн гуманитарной помощи.
В октябре у Константина Кравцова истекает срок полномочий главы округа. Отвечая на вопрос губернатора, он отметил, что хотел бы и дальше трудиться на благо Лыткарина.