Подмосковье будет развивать совместные проекты с Алматинской областью Казахстана
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил главные направления сотрудничества с акимом Алматинской области Казахстана Маратом Султангазиевым. Встреча прошла накануне бизнес-форума предпринимателей двух областей. На ней присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев.
«Всё, что касается нашего взаимодействия, мне кажется очень интересным. Мы можем учиться друг у друга, перенимать опыт. Всегда рады видеть ваши компании у нас. Знаю, что вы были в одном из подмосковных индустриальных парков. Сегодня проводим первый такой бизнес-форум. Он локальный, но на нём присутствуют предприятия, которые уже работают или планируют работать в Московской области. Надеемся, что проекты казахстанских предпринимателей будут реализованы в Подмосковье. А наши компании будут свободно чувствовать себя, занимаясь предпринимательской деятельностью в Казахстане», – сказал Воробьёв.
В Подмосковье создана самая развитая в стране индустриальная инфраструктура. В регионе – шесть особых экономических зон, 72 индустриальных парка и 19 технопарков.
Делегация Алматинской области посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Гости познакомились с форматом «Лайт индастриал», разработанным в регионе несколько лет назад. Он позволяет запустить производство за три месяца, поэтому промышленные коворкинги особенно интересны малому и среднему бизнесу.
«Наши области похожи: мы находимся внутри больших агломераций рядом с крупными мегаполисами. Даже структура экономики и направления развития перекликаются. Население у нас растёт так же, как и в Московской области. Казахстанский бизнес заинтересован в том, чтобы развиваться здесь. А бизнес Подмосковья хочет расширяться на территории Алматинской области в производстве, логистике», – сказал Султангазиев.Он пригласил губернатора в регион с ответным визитом.
За последние пять лет объём товарооборота Московской области с Казахстаном вырос более чем в 1,8 раза. Особым спросом пользуются подмосковные косметика, химия, фармацевтические товары, полимеры, продукция машиностроения, металлы и автокомпоненты.
В прошлом году производители из Серпухова, Лосино-Петровского, Раменского, Люберец, Сергиева Посада и других округов заключили 177 экспортных контрактов и вышли на рынок Казахстана.