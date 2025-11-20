В Московской области торжественно отметили День вторичной переработки

20 ноября 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Долгопрудном провели мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню вторичной переработки. Замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов вручил грамоты и благодарственные письма порядка 40 сотрудникам подмосковных регоператоров и КПО, сообщили в Минчистоты Московской области.





На мероприятии провели открытую дискуссию по теме перехода на экономику замкнутого цикла. Среди спикеров были председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин и председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова. Она рассказала о просветительской работе с молодежью, экоуроках и мастер-классах в школах, направленных на формирование экологически ответственного общества.



​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области



«Внедрение инновационных технологий в управление отходами — это необходимость времени. Сегодня подмосковные комплексы демонстрируют, как можно эффективно решать проблемы утилизации. Целью должно быть не только сокращение объемов отходов, но и оптимизация их переработки, чтобы каждый ресурс мог служить второй жизни», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

