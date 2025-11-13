В Кашире семьи соревновались в конкурсе «Папа, мама, я — экологическая семья!»
В МАУДО «ЦДО» провели муниципальный конкурс семейных команд, в котором участники выполняли спортивные, творческие, экспериментальные и интеллектуальные задания, отметили в Администрации городского округа Кашира.
Семьи проходили этап, в том числе и по краеведению, демонстрируя знание родного края и командную смекалку.
На этапе «Спортивная» лучшей стала семья Люгиных-Гаркиных, в «Экспериментальной» отличилась семья Гембель, а в творческом задании — семья Калининых/Бирник.
В итоговом зачёте третье место заняли семьи Валовых и Машковых, второе — Муравьевых и Юшиных. Победителем признали семейный коллектив Страчковых.
Мероприятие прошло в тёплой дружеской атмосфере. Участники получили заряд положительных эмоций и новые знания.
