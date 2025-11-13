В Кашире семьи соревновались в конкурсе «Папа, мама, я — экологическая семья!»

13 ноября 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В МАУДО «ЦДО» провели муниципальный конкурс семейных команд, в котором участники выполняли спортивные, творческие, экспериментальные и интеллектуальные задания, отметили в Администрации городского округа Кашира.