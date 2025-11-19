Москва и Подмосковье вышли в лидеры проекта учёта зимующих птиц
Орнитологи и бёрдвотчеры Московского региона оказались самыми активными в стране участниками проекта по учёту зимующих птиц «Российская зима 2025-2026». Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Проект стартовал 12 ноября, в Синичкин день, в рамках Евроазиатского Рождественского учёта. За неделю любители птиц Москвы и Подмосковья провели более 700 наблюдений.
«Приятно, что Московский регион лидирует не только по количеству наблюдаемых птиц, но также по числу участников и отмеченных видов. Последних уже набралось более сотни. С каждым годом бёрдвотчинг становится всё популярнее, особенно у молодых людей. Они сочетают пользу пеших прогулок со сбором ценной для экологов и биологов информации», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.Участники проекта подвели предварительные итоги. Пятёрку наблюдаемых видов с большим отрывом возглавила большая синица. Далее следуют огарь, кряква, лазоревка и серая ворона.