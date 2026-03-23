В Жуковском увеличили выпуск оборудования для маркировки

23 марта 2026, 15:51

Российский разработчик технологий и оборудования для маркировки продукции «Каллисто» нарастил объём производства на сборочных площадках в Жуковском и в Москве на 190% по сравнению с 2024 годом. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.





За прошлый год компания выпустила 159 единиц оборудования против 50 годом ранее.



Рост производства связан с увеличением спроса российских производителей на системы маркировки. Расширение перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, и необходимость обновления оборудования, установленного несколько лет назад при внедрении системы «Честный знак», диктуют потребность в модернизации производственных линий.

«Мы видим устойчивый рост спроса на наше оборудование для маркировки. Его ключевая характеристика – то, что оно не становится «бутылочным горлышком» для высоконагруженных предприятий. То, что сейчас мы умеем делать серийно, не может делать ни один производитель в мире. Скорость и устойчивость наших машин просто феноменальные», – отметил гендиректор ГК «Каллисто» Павел Булгаков.