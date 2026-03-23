Инвестиции в основной капитал Подмосковья впервые превысили 2 трлн рублей
Объём инвестиций в основной капитал Московской области по итогам прошлого года превысил отметку в 2,1 трлн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
По её оценке, это говорит о созданном в Подмосковье благоприятном инвестиционном климате.
«В 2025 году Московская область по объёму инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в два триллиона рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2 трлн 106 млрд рублей инвестиций. За пять лет показатель вырос почти в 1,8 раза», – уточнила Зиновьева.Она добавила, что инвестиционный блок регионального правительства активно работает над улучшением инвестиционной привлекательности Подмосковья. Задача на ближайшую пятилетку – преодолеть рубеж в три триллиона рублей.