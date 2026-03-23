На Орехово-Зуевском предприятии выпустили 12-тысячный вагон электропоезда

Расположенный в Орехово-Зуевском городском округе Демиховский машиностроительный завод выпустил 12-тысячный вагон электропоезда. Одновременно произведён 500-й вагон современной модели ЭП2ДМ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Оба вагона вошли в составы поездов, которые будут ходить на Ярославском направлении Московской железной дороги. Специально для этого направления разработчики обновили цвет состава, а лобовую часть головных вагонов оснастили дополнительной подсветкой. Вместимость 11-вагонного поезда – 850 пассажиров на сидячих местах.



Головные вагоны оборудованы зонами для пассажиров на инвалидных колясках, велопарковками и зарядными устройствами для электросамокатов.

«Демиховский машиностроительный завод производит электропоезда с 1992 года. За это время предприятие разработало 23 типа составов, объём выпуска достиг 12 000 вагонов. На долю ДМЗ, входящего в состав ТМХ, приходится около 70% производства пригородного подвижного состава в России. Производственная мощность завода – 630 вагонов в год», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.