Бизнес Подмосковья получил в аренду более 300 объектов недвижимости за 1 рубль
Представители подмосковного бизнеса с начала года получили более 30 объектов недвижимости за 1 рубль. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В рамках программы предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по символической стоимости.
«С начала года поддержку в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» получили 26 предпринимателей. Заключён 31 договор. Бизнесу в аренду под реализацию проектов передано 13 зданий и 18 помещений. Общий объём заявленных инвестиций – 295,5 млн рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, суммарно с начала действия программы предприниматели Московской области получили в аренду более 300 помещений и зданий. Воспользоваться программой «Недвижимость за 1 рубль» могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для оформления льготных условий аренды нужно выполнить определенные обязательства. В случае с помещением необходимо отремонтировать его в течение полутора лет, а реставрацию здания провести в течение трёх лет. После этого арендатор получит преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт.
Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15. Подобрать подходящее помещение и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.