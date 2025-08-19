Бизнес Подмосковья получил в аренду более 300 объектов недвижимости за 1 рубль

19 августа 2025, 19:18

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представители подмосковного бизнеса с начала года получили более 30 объектов недвижимости за 1 рубль. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В рамках программы предприниматели региона могут арендовать объекты недвижимости по символической стоимости.



«С начала года поддержку в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» получили 26 предпринимателей. Заключён 31 договор. Бизнесу в аренду под реализацию проектов передано 13 зданий и 18 помещений. Общий объём заявленных инвестиций – 295,5 млн рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 100 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.