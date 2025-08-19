Подмосковное спортивное оборудование сертифицировали в Минпромторге

19 августа 2025, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба компании «СПОРТТЕХ»

Работающую в Солнечногорске компанию «СПОРТТЕХ» внесли в реестр Минпромторга как российскую производственную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Предприятие из группы компаний «Спортивные Технологии» сертифицировало в федеральном министерстве всю линейку производимого спортивного оборудования из металлоконструкций. Аналогичный сертификат компания рассчитывает получить также для гимнастических матов, стеновых протекторов, ветрозащитных фонов и других своих изделий.



«Компания активно развивает действующее производство. В прошлом году в модернизацию инвестировали 30 млн рублей. За первое полугодие текущего года компания выпустила 15 тыс. единиц спортивного оборудования и порядка 10 тыс. кв. м. мягких защитных покрытий», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.