Промышленные предприятия получат сетевое оборудования из Подмосковья

15 августа 2025, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Ступинский электротехнический завод, являющийся резидентом подмосковной ОЭЗ «Ступино Квадрат», локализовал производство сетевого оборудования для промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





На СТЭЗ наладили выпуск коммутаторов – устройств для соединения технологического оборудования на промпредприятиях в единую систему обмена данными.

«Плановый объём инвестиций в проект СТЭЗ на площадке особой экономической зоны «Ступино Квадрат» превышает 1,5 млрд рублей. Компания производит электротехническую продукцию, обеспечивая технологический суверенитет в этой стратегической сфере. На заводе создано около 80 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Все ключевые операции по производству промышленных коммутаторов – от сборки до тестирования – выполняются в России, на отечественном или полностью адаптированном для нашей страны оборудовании. Это соответствует стратегическим задачам государственной политики по импортозамещению в создании критически важной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования», – пояснил гендиректор ООО «СТЭЗ» Алексей Лоскутов.