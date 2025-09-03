Бизнес Подмосковья получил в этом году более 300 поручительств
Московский областной гарантийный фонд с начала года выдал подмосковным предпринимателям поручительств более чем на 3,8 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года поддержку регионального гарантийного фонда получили 247 субъектов малого и среднего предпринимательства. В общей сложности бизнесу выдано 311 поручительств на сумму свыше 3,8 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 9,9 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.В пресс-службе регионального Мининвеста напомнили, что подмосковные предприниматели могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать заёмные средства для приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.
Подробнее о получении поручительств можно узнать по ссылке.