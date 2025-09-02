В Дубне запустят производство спецтехники для работ в труднодоступных районах
В ОЭЗ «Дубна» наладят промышленное производство спецтехники и комплектующих к ней. Его создаст новый резидент особой экономической зоны – компания «ПСМ-ДСТ. НОВАЯ ТЕХНИКА», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания приступила к проектированию административно-производственного корпуса, Инвестиции в проект составят 420 млн рублей. К строительству инвестор планирует приступить в начале следующего года. На предприятии создадут не менее 150 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания будет выпускать разные виды погрузчиков и спецтехники на модульной платформе для дистанционного и автономного выполнения работ в труднодоступных районах. Помимо этого, планируется запустить производство комплектующих и уникальных гидравлических коптеров.
«Рассчитываем выпускать за год 120 единиц спецтехники, в том числе колёсный погрузчик, экскаватор-погрузчик, гусеничный мини-погрузчик, а также 12 тыс. комплектующих и 120 единиц гидравлических беспилотников», – рассказал гендиректор ООО «ПСМ-ДСТ. НОВАЯ ТЕХНИКА» Константин Петров.Компания намерена увеличить долю отечественной продукции этого сегмента и повысить её конкурентоспособность на рынке за счёт применения современных технологий, автоматизации производства и оптимизации затрат.
