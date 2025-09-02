Подмосковный бизнес получил от Фонда развития промышленности более 1 млрд рублей

02 сентября 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности Московской области в этом году предоставил предприятиям региона льготные займы более чем на 1 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«С начала года фонд направил предпринимателям региона более 1,1 млрд рублей поддержки. Средства предназначены для финансирования 16 инвестиционных проектов. Суммарный объём вложений в них превысит 3,8 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, Фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 млн рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева