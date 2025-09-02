Подмосковный бизнес получил от Фонда развития промышленности более 1 млрд рублей
Фонд развития промышленности Московской области в этом году предоставил предприятиям региона льготные займы более чем на 1 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«С начала года фонд направил предпринимателям региона более 1,1 млрд рублей поддержки. Средства предназначены для финансирования 16 инвестиционных проектов. Суммарный объём вложений в них превысит 3,8 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, Фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 млн рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваВ министерстве напомнили, что подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Больше узнать о программах фонда можно на сайте.
Кроме того, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП России по льготным ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.