Подмосковные фермеры могут пройти дистанционный курс по программе повышения квалификации

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Аграрии Московской области могут пройти онлайн-обучение по программе повышения квалификации «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» в Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Занятия стартуют 25 февраля, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Данный курс предназначен как для начинающих, так и для опытных фермеров. В процессе обучения слушатели узнают о государственной поддержке К(Ф)Х и других малых форм хозяйствования, льготном предоставлении земельных участков для предпринимательской деятельности и основах бизнес-планирования.
Кроме того, участники познакомятся с принципами обеспечения эпизоотической безопасности в сельском хозяйстве и процедурой проведения проверок в соответствии с законодательством.
После завершения обучения слушатели получат сертификат о повышении квалификации. Зарегистрированные фермеры, руководители и сотрудники органов управления и организаций агропромышленного комплекса могут бесплатно пройти курс.
Подробности на сайте.
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Кроме того, участники познакомятся с принципами обеспечения эпизоотической безопасности в сельском хозяйстве и процедурой проведения проверок в соответствии с законодательством.
После завершения обучения слушатели получат сертификат о повышении квалификации. Зарегистрированные фермеры, руководители и сотрудники органов управления и организаций агропромышленного комплекса могут бесплатно пройти курс.
Подробности на сайте.
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Дайана Хусинова