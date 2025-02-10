В Подмосковье расширят производство компонентов для радиоэлектроники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Новые технологии и материалы» расширит производство компонентов для радиоэлектроники в Сергиево-Посадском городском округе, на реализацию этого проекта Фонд развития промышленности Московской области одобрил льготный заём, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Общий объём инвестиций в развитие предприятия по производству комплектующих для радиоэлектроники составляет 131,6 млн рублей. Из них 97,3 млн рублей компания-инвестор получит в виде льготного займа в подмосковном Фонде развития промышленности», — уточнила зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что льготный заём будет выдан на пять лет под три процента годовых.
В рамках проекта по расширению производства компания «Новые технологии и материалы» закупит оборудование для выпуска аппаратуры проводной дальней связи, а также ферритовых сердечников и ферритовых магнитов для специальной и бытовой радиоэлектроники.
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