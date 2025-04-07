Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Предприниматели Московской области обязаны при размещении двух и более вывесок или рекламных объявлений на здании согласовывать фасадную схему с органами местного самоуправления, подать заявку на согласования можно онлайн — через региональный портал госуслуг. С начала года было подано уде более 800 таких заявок, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За онлайн-услугой по согласованию фасадных схем с начала 2025 года обратились более 800 раз, 65% заявлений было рассмотрено положительно. Мы работаем над снижением отказов и еженедельно проводим вебинары для заявителей. Это не просто консультации, а возможность избежать ошибок и сэкономить время», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Он добавил, большинство отказов связано с техническими неточностям и что в рамках вебинаров участники могут заранее задать вопросы экспертам и в режиме реального времени разобрать сложные случаи, что позволит им избежать отказа при подаче заявки.
Анонсы вебинаров Мособлархитектуры размещены на официальном сайте ведомства.
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Лев Каштанов