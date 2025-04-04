В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Около 17 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выдали в Московской области за первый квартал текущего года, этот документ необходим для проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За первые три месяца 2025 года было выдано 17 тысяч ГПЗУ, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 40% градпланов были оформлены под объекты нежилого назначения. В частности, под склады подготовлено 800 ГПЗУ, под объекты производственного назначения — более 400 градпланов, а под объекты торговли и услуг — около 300, а под сельскохозяйственную деятельность — 130», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Больше всего градостроительных планов было выдано в Раменском, Истре, Дмитровском, Одинцовском и Можайском округах.
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