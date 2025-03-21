Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз

Во Дворце спорта «Лобня» в ближайшие выходные, 22 и 23 марта, состоится чемпионат России по каратэ до сито рю. На турнире ожидается участие около 1,2 тыс. спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.