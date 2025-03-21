Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Мособлархитектура совместно с Мособлгеотрестом реализовали два онлайн-сервиса расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Сейчас использование этих калькуляторов набирает популярность, сообщили в пресс-службе архитектурного ведомства.
«За два года специалисты воспользовались сервисами онлайн-расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Сервисы автоматизируют рутинные задачи, упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют ещё на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое число мест хранения автомобилей», – пояснил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Калькуляторы доступны для пользователей на региональном Геопортале.
«В среднем в месяц калькуляторами парковочных мест пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчётах», – отметил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов, надо указать назначение объекта, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить предлагаемые обязательные поля: общую площадь помещений или число сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для объекта.
Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машиномест для постоянного и временного хранения машин.
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Лора Луганская