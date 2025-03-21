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Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Мособлархитектура совместно с Мособлгеотрестом реализовали два онлайн-сервиса расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Сейчас использование этих калькуляторов набирает популярность, сообщили в пресс-службе архитектурного ведомства.
«За два года специалисты воспользовались сервисами онлайн-расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Сервисы автоматизируют рутинные задачи, упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют ещё на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое число мест хранения автомобилей», – пояснил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Калькуляторы доступны для пользователей на региональном Геопортале.
«В среднем в месяц калькуляторами парковочных мест пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчётах», – отметил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.
Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов, надо указать назначение объекта, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить предлагаемые обязательные поля: общую площадь помещений или число сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для объекта.

Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машиномест для постоянного и временного хранения машин.

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В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
21 марта 2025, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с инициативной группой АО «Большой Серпухов». Главными темами стали работа особой экономической зоны, возможности поддержки инвесторов и привлечения высокотехнологичных компаний, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече решили запустить «Бизнес-часы» – регулярные встречи на площадке администрации Серпухова. Эти встречи станут эффективным инструментом прямого диалога между предпринимателями, управляющей компанией ОЭЗ и органами власти. Повестка дня была сформирована так: администрация фиксирует запросы бизнеса, а управляющая компания ОЭЗ предлагает решения», – рассказали в администрации.
В обсуждении участвовали гендиректор АО «Большой Серпухов» Андрей Журавлёв, а также директор по развитию территории и инфраструктурных проектов AVA Group Константин Никоноров.

Цель инициативы – усилить взаимодействие между бизнесом, наукой и властью, создать благоприятные условия для развития технологичных компаний и привлечения инвесторов.

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Около ста реконструкторов покажут в Дубне эпизод штурма Берлина
21 марта 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина весной 1945 года. Дубненцы и гости города увидят её 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тогда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки, подавлении огневой точки и взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Основные события развернутся в восточной части озера. Картина поля боя будет максимально приближена к реальной. На берегах возведут доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, установят немецкую и советскую боевую технику», – рассказали в администрации.
Красочное зрелище организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений.

В сражении будут участвовать реплики техники того времени – бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.
«Всё это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, а Рейхстаг взят.

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В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар
21 марта 2025, 18:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар произошёл 21 марта в Озёрном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0,5 га. На место немедленно были направлены 14 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Позже из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,95 га. Для тушения пожара потребовалось полтора часа. Его причиной в Комлесхозе назвали действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о ЧП направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Самое строгое наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.

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На чемпионате России по карате в Лобне выступят около 1,2 тыс. спортсменов
21 марта 2025, 17:05

Фото: iStock / Ancika

Во Дворце спорта «Лобня» в ближайшие выходные, 22 и 23 марта, состоится чемпионат России по каратэ до сито рю. На турнире ожидается участие около 1,2 тыс. спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей боевых искусств. По словам организаторов, этот турнир – отличная возможность увидеть в действии сильнейших каратистов России и поддержать своих фаворитов. Стать частью этого захватывающего события могут все желающие. Вход будет свободным», – отметили в пресс-службе.
В администрации напомнили, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Там работают 18 бюджетных секций, участники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня. В городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершат строительство в этом году.

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Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту
21 марта 2025, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Спортсменки из Королёва завоевали 23 медали разного достоинства на масштабном турнире по чир-спорту Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и выиграли общий зачёт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Королёв представляли воспитанницы клуба «ЧирЛэнд». Во время выступлений девушки продемонстрировали высокую технику исполнения элементов, синхронность движений и невероятную энергию. Судьи отметили профессионализм и мастерство участниц, что позволило клубу завоевать 23 медали – 14 золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В итоге команда «ЧирЛэнд» первенствовала в командном зачёте», – отметили в администрации.
За награды соревнований РФСО «Спартак» боролись около 2 тыс. спортсменок из Москвы, Мытищ, Дубны, Звенигорода, Котельников, Видного, Чехова, Раменского и других городов.

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