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В Подмосковье до 30 июня не понадобится согласовывать облик нежилых объектов

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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В Подмосковье до 30 июня продлили действующую меру для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1,5 тыс. кв. м. Согласование архитектурно-градостроительного облика для них не требуется, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Такое решение принято в качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Исключение – объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования, просвещения, культурного развития, физической культуры и спорта.

Помимо этого, согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных и некоторых других объектов.
«Для объектов, подлежащих согласованию АГО, правила землепользования и застройки устанавливают требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования. Границы территорий, в которых нужно согласовывать АГО, также установлены этими правилами», – говорится в сообщении.
Утверждеённые ПЗЗ городских округов можно на найти на Геопортале Подмосковья или на сайтах администраций муниципалитетов.

Согласовать АГО в Московской области можно онлайн через региональный портал госуслуг. Срок согласования – 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.
Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

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#мособлархитектура
#соглашения
#строительство
#подмосковье
#московская область
Генпрокуратура попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»*
31 марта 2025, 15:56

Фото: istockphoto/hank5

Генпрокуратура попросила суд о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности «Движения Талибан», включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими», — сказано в материале.

Отмечено, что заседание состоится 17 апреля и будет закрытым. В прошлом году МИД и Минюст РФ докладывали президенту Владимиру Путину, что движение числится в списке запрещенных организаций уже свыше 20 лет и его можно исключить из перечня.

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Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»
Актер Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»
31 марта 2025, 14:50

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
23-летний артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в съемках фильма в Севастополе.

Эйдельштейн снялся в таких картинах, как «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и других. Его картина «Анора» получила высшую награду «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший фильм». В начале 2025 года актер оказался в длинном списке номинантов на престижную кинопремию BAFTA, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

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#актёр
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#блогер
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Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Марин Ле Пен получила 4 года лишения свободы по делу о фиктивных рабочих местах
31 марта 2025, 14:06

Фото: istockphoto/OceanProd

Член законодательного собрания Франции Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов европейского парламента. Об этом сообщают Telegram-каналы. Уточняется, что она поражена в избирательных правах на пятилетний срок.
Перед этим стало известно, что лидера французской партии «Национальное объединение» признали виновной. По версии прокуратуры, политик создавала фиктивные рабочие места с 2004 по 2016 год. Кроме того, под обвинение попали восемь соратников Ле Пен. Обвинители указывали, что места создавали вместе с 26 однопартийцами Ле Пен.

Помимо всего прочего, политику хотели назначить штраф в 300 тысяч евро, а ее партии — в два миллиона евро.

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#уголовное дело
#новости
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Марин Ле Пен признали виновной в создании фиктивных рабочих мест
Суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной в создании фиктивных рабочих мест
31 марта 2025, 12:54

Фото: istockphoto/Zerbor

Суд Парижа признал виновной лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов Европарламента. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Уточняется, что восемь соратников Марин Ле Пен тоже признаны виновными. Обвинители потребовали для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы. Прокуратура Франции считает, что Ле Пен вместе с 26 однопартийцами создавала указанные рабочие места в период с 2004 по 2016 год.

Кроме того, партии Ле Пен хотят назначить штраф в два миллиона евро. Самому политику хотят запретить избираться в течение пяти лет в органы власти и назначить штраф в 300 тысяч евро.

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#политика
#новости
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В МИД РФ указали на примитивный подход ЕС к политике
МИД: ЕС упустил удобный момент, чтобы «переобуться в воздухе» в отношении России
31 марта 2025, 08:33

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении РФ. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
По его словам, многие эксперты ожидали, что после прихода новой американской администрации в Евросоюзе изменят подход по некоторым вопросам, однако этого не произошло. Логвинов заявил о движении ЕС к саморазрушению.

Он добавил, что организация уже не сможет изменить тактику поведения в отношении Москвы. Сегодня Брюссель делает ставку не столько на Украину, сколько на долгосрочную конфронтацию с Россией, заключил дипломат.

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