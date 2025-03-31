В Подмосковье до 30 июня не понадобится согласовывать облик нежилых объектов

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Подмосковье до 30 июня продлили действующую меру для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1,5 тыс. кв. м. Согласование архитектурно-градостроительного облика для них не требуется, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Такое решение принято в качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Исключение – объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования, просвещения, культурного развития, физической культуры и спорта.
Помимо этого, согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных и некоторых других объектов.
Согласовать АГО в Московской области можно онлайн через региональный портал госуслуг. Срок согласования – 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.
Результат направляется в личный кабинет заявителя.
Ознакомиться с нормативными документами можно на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
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Помимо этого, согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных и некоторых других объектов.
«Для объектов, подлежащих согласованию АГО, правила землепользования и застройки устанавливают требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования. Границы территорий, в которых нужно согласовывать АГО, также установлены этими правилами», – говорится в сообщении.Утверждеённые ПЗЗ городских округов можно на найти на Геопортале Подмосковья или на сайтах администраций муниципалитетов.
Согласовать АГО в Московской области можно онлайн через региональный портал госуслуг. Срок согласования – 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.
Результат направляется в личный кабинет заявителя.
Ознакомиться с нормативными документами можно на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
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Лора Луганская