Бизнесу Подмосковья с начала года вернули 31 млн рублей затрат на маркетплейсы
Субсидию по программе «Маркетплейсы» с начала 2025 года получили уже более 100 подмосковных предпринимателей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Сегодня субсидию при выходе на маркетплейсы получили уже 106 предпринимателей Московской области, четверо из них – самозанятые. Суммарный объем предоставленной поддержки превысил 31 млн рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, субсидия позволяет подмосковным предпринимателям компенсировать до 50% и до 500 тысяч рублей затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Самыми активными получателями субсидии стали предприниматели, работающие с такими площадками, как OZON, Яндекс.Маркет и WB.
Подробнее узнать о поддержке подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.
Как напомнили в ведомстве, субсидия позволяет подмосковным предпринимателям компенсировать до 50% и до 500 тысяч рублей затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Самыми активными получателями субсидии стали предприниматели, работающие с такими площадками, как OZON, Яндекс.Маркет и WB.
Подробнее узнать о поддержке подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.